De acordo com as informações levantadas, no dia 25/11, no bar da Iraci, testemunhas disseram que um veículo da marca Chevrolet, modelo Corsa, de cor branca, com pelo menos dois passageiros parou em frente ao referido estabelecimento e um dos integrantes desembarcou, portando uma arma de fogo e realizou 4 disparos na direção de uma pessoa conhecida como “Paulinho”. Nenhum projétil acertou a vítima, porém acertou de raspão a perna de Iraci.

Foram mobilizadas várias equipes de investigação e após levantamentos de informações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do jovem de 29 anos. Assim que o mandado foi expedido pelo Poder Judiciário. O suspeito foi preso e encaminhado ao sistema prisional da cidade.