TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – A Polícia Militar com apoio da Polícia Penal impediram na manhã de terça-feira (16) a entrada de drogas e celulares no Presídio de Segurança Média (PSM).

Sentinelas da Polícia Militar por volta das 08h55 avistaram dois indivíduos trajando roupas escuras arremessando embalagens para dentro do Presídio, momento este, em que foram efetuados disparos de advertência, visando reprimir a ação criminosa, bem como impedir que os internos saíssem do pavilhão para apanhar as embalagens. Os policiais penais foram alertados e se deslocaram até o fundo dos pavilhões II e IV, onde encontraram 7 embalagens próximas ao alambrado. Ao ser verificado foram encontrados: 12 pacotes de maconha totalizando 7,440kg; 1 embalagem de cocaína pesando 955g; 3 aparelhos celulares; 1 fone de ouvido; 3 carregadores de celular. Todo o material foi recolhido e apreendido pelos respectivos agentes e entregues ao Diretor para as providências cabíveis.