A 6ª Delegacia da Polícia Civil de Campo Grande (MS) na manhã de segunda-feira (26) qualificou, interrogou e indiciou o suspeito de homicídio qualificado por motivo fútil e por usar recurso que dificultou a defesa da vítima na forma tentada ocorrido no dia 20 de fevereiro deste ano em uma conveniência, no Jardim São Conrado, em Campo Grande/MS.

ENTENDA O CASO

No dia 19/02/2021, por volta das 21:00 horas, a vítima se deparou com o suspeito, que era seu desafeto, na conveniência e iniciaram uma confusão que terminou em luta corporal. Em seguida, a vítima foi para sua casa. Ambos já haviam brigado em outra oportunidade durante confraternização de amigos em comum. Já na madrugada do dia 20 de fevereiro, a vítima estava sentada na varanda de sua residência, quando o indiciado, armado com um revólver calibre .32, chegou e disparou cinco vezes acertando três tiros na vítima. O ferido ficou diversos dias internados no hospital, mas sobreviveu. O suspeito fugiu do local e não foi localizado e, após investigações para apurar seu paradeiro, apresentou-se na manhã de ontem (26), na delegacia, onde foi indiciado formalmente.