A Polícia Civil investiga o caso de uma digital influencer de 38 anos, que está internada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, após pular do carro do namorado em movimento, na noite do último sábado (14), no Jardim Autonomista.

De acordo com o depoimento do namorado na delegacia, a digital influencer estava bebendo desde às 11 horas da manhã de sábado (14), quando o casal foi à noite até uma boate na Avenida Afonso Pena, e no local a influencer teria arrumado confusão com outra mulher e arremessado cerveja contra ela, sendo os dois expulsos do local. Ao chegarem em casa resolveram sair de carro e durante o trajeto, o namorado disse que a criticou por brigar com a mulher na boate. Ainda segundo ele, a namorada não gostou da crítica e disse que se jogaria do veículo em movimento.

Quando estava próximo de um semáforo, a mulher acabou se jogando carro. Ele parou o veículo para ajudar a namorada. Populares que passavam pelo local também pararam para ajudar e ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado grave para a Santa Casa.