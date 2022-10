A Polícia investiga a morte de Flávio Akino, de 17 anos, morto facadas no último sábado (22) na Rua Antônio Menegatti Filho, no Jardim Aprazível, em Caarapó. Ele foi atingido na região do tórax e rosto. A vítima foi encontrada no chão de uma varanda. As causas e autoria do crime estão sendo apuradas pela polícia.