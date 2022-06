A Polícia Civil investiga um capotamento de um veículo Renault Kwid branco placas QAP – 1407 de Campo Grande na BR-262, região do Bálsamo, em Ribas do Rio Pardo. O carro bateu em uma placa de sinalização na pista e capotou diversas vezes. O Delegado de Polícia, Bruno Santacatharina avaliou o caso o caso como “um crime muito estranho”, pois num primeiro momento a vítima foi encontrada enforcada. E uma segunda vítima mais à frente do capotamento.

“O corpo está afastado do carro. Talvez, o que dá pra supor, a vítima que propositadamente teria causado o acidente, verificando que não conseguiu morrer dessa forma, saiu do carro, ainda em vida, caminhou um pouco, tirou a própria vida ali. É mais ou menos isso que dá pra supor. Se a dinâmica foi diferente, quem causou foi bem especialista, para tentar simular algo e depois fazer com que a vítima tirasse a vida”, detalhou.

O delegado disse que o automóvel não pertence a vítima. A perícia da Capital está a caminho para realizar os procedimentos de praxe. As causas do acidente com morte estão sendo investigadas.