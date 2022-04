A Polícia Nacional do Paraguai investiga o desaparecimento da professora Isamar Auxiliadora Cabral. O carro da docente foi encontrado numa casa abandonada na cidade de Yby Yaú, no Departamento de Concepción. No local a polícia encontrou uma carteira preta contendo documentos de um homem apontado como suspeito pelo desparecimento da educadora. O suspeito possui três ordens de captura expedidas em 2018, 2019 e 2020 por crimes cometidos em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.