Polícia investiga importunação sexual de passageira em corrida de aplicativo

Motorista denuncia passageira por importunação sexual durante a corrida em Campo Grande. O caso ocorreu na noite de domingo (19) e trechos foram filmados pela plataforma do aplicativo. Segundo o relato do motorista, ele aceitou a corrida da suspeita e a buscou no Centro da cidade. No trajeto a mulher teria começado a “acariciar” o seu pescoço dizendo que “estava gostando da corrida”. Depois puxou o motorista pela camisa dizendo que o marido havia morrido recentemente e ela estava carente. Ao fim da corrida ela não queria descer do carro. O motorista então constrangido da situação acionou o recurso do aplicativo para filmar o veículo. As imagens são disponibilizadas apenas para a polícia, quando solicitado. O caso foi registrado como importunação sexual na DEPAC-CENTRO.