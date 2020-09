Aconteceu no final da tarde de ontem no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas – 340 km da Capital, a morte de Matheus dos Santos Brito (22), logo após o banho de sol, quando os detentos já tinham voltado para as suas celas. Ele teria começado a passar mal, e os colegas chamaram pelos agentes que o socorreram até a enfermaria da penitenciária. O Samu foi chamado até a unidade prisional.

Conforme informações, profissionais da saúde fizeram manobras de ressuscitação, mas o detento morreu. A suspeita é de infarto, já que no corpo não havia sinais de violência. Matheus tinha passagens por tráfico de drogas. A polícia apura o caso.