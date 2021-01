CAMPO GRANDE/MS- Renato Antonio da Silva (56) passou mal com fortes dores no peito. Um agente foi chamado por outros detentos, e quando chegou no pavilhão 1, ao tentar socorre-lo, percebeu que Renato Antonio já estava sem sinais vitais.

O acaso ocorreu nesta madrugada no presídio de Segurança Máxima, no Jardim Noroeste. O caso é investigado e foi registrado como morte a esclarecer.