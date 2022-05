A Polícia investiga ritual macabro no cemitério de Pedro Juan Caballero. O coveiro Reinaldo Raúl Sanabria ao chegar para trabalhar se deparou com sal grosso, prato com pipocas, velas pretas, rosas brancas e galinhas pretas degoladas. A prático desse ritual conhecido como payé é proibido no país em locais públicos. A polícia Paraguai investiga o caso.