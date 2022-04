O Delegado Marcelo Damaceno relatou que já foram ouvidas entre 30 e 40 crianças em depoimento especial na DEPCA. Estão sendo chamados para depoimentos famílias de pacientes do fonoaudiólogo. Não foram até o momento identificados novas vítimas. Além dos 5 meninos que revelaram terem sido vítimas de abusos por parte de Wilson. A Polícia Civil esclarece que, mesmo as crianças não tendo confirmado qualquer tipo de abuso, isso não significa que não tenham sido vítimas. Pois elas apresentam deficiências na comunicação e, justamente por isso, faziam tratamento como o fonoaudiólogo.

Por isso, é indicado às possíveis vítimas o tratamento continuado com psicóloga. Foram instaurados até o momento 5 inquéritos contra o fonoaudiólogo. As vítimas são meninos com idades entre 2 e 8 anos. Wilson não confessou nenhum crime, mas não teria negado os fatos. Wilson encontra-se preso preventivamente por estupro de vulnerável desde o dia 9 de março.