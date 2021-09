A Polícia Civil já tem o suspeito de matar a jovem Bruna Moraes Aquino (22) no dia 1º de setembro, no bairro Itamaracá em Campo Grande (MS). Bruna estava na companhia do namorado Ewerton Fernandes da Silva (34) quando foi alvejada por dois tiros. O namorado relatou que o suspeito estava a pé, quando abordou o automóvel. O delegado responsável pelo inquérito, Nilson Friedrich, da 4ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, afirmou que mesmo com a suspeita, as diligências continuam, a fim de confirmar a autoria do crime. O namorado de Bruna deve ser ouvido até a próxima sexta-feira (10). Um projétil de arma de fogo foi encontrado pela perícia na porta do Gol em que estava no dia que foi morta. O carro pertence ao namorado Ewerton, única pessoa, até o momento identificada, que presenciou o crime.