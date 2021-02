AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – A Polícia Civil, através do SIG da Primeira Delegacia de Polícia Civil da Cidade, após notícia da subtração de um cachorro da raça Rotweiller ocorrida em 29/01/2021, empreendeu diligências e, nesta data (01/02/2021), localizou o animal subtraído bem como identificou o autor do crime, M.P.M.J (27 anos), o qual confessou a prática delitiva. Diante disto, houve a condução do autor para Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana/MS, local em que foi formalmente indiciado. O cachorro foi devidamente devolvido ao seu dono.