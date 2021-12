Coxim (MS): O 5º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com o 47º Batalhão de Infantaria e demais forças de segurança realizam a distribuição de brinquedos em Coxim. A distribuição dos presentes de natal foram entregues as crianças e adolescentes dos Bairros, Vale do Taquari, Piracema e Nova Coxim.

Com a organização do 47º BI e a parceria dos órgãos de segurança do município foi possível fazer a alegria da criançada neste dia tão especial.

O Comandante do 5º BPM, Tenente-coronel Mauro César Sales Ormay parabenizou todos os órgãos de segurança de Coxim, principalmente os militares do Guerreiro Pantaneiro pela ação, desejando um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações.

Fotos: 47º BI