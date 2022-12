Policiais Militares Ambientais de Corumbá realizaram a captura de um jacaré em uma mineradora na zona rural do município. Uma funcionária da empresa, localizada na região do assentamento Urucum acionou a PMA ontem (26), informando que o animal estava transitando pelo pátio da empresa, afastado do seu ambiente natural. Uma equipe foi ao local e capturou o jacaré, um filhote com aproximadamente 1 metro de comprimento e 10 kg, com uso de cambões e o colocou em uma caixa de contenção. Como ele não apresentava ferimentos, a equipe realizou a soltura em seguida em seu habitat natural.

Jacaré solto no seu habitat.