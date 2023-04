Polícia Militar Ambiental de Bonito captura serpente peçonhenta da espécie cascavel de mais de 1 metro em jardim de hotel

Campo Grande (MS) – Uma serpente da espécie Crotalus durissus (cascavel) foi capturada hoje (22) no final da tarde, por Policiais Militares Ambientais de Bonito, depois de serem acionados pelo funcionário de um hotel, localizado no bairro Jardim Andrea, que informava sobre a presença da serpente que estaria no gramado do jardim do hotel.

Uma equipe da PMA foi ao local e a cascavel, com pouco mais de 1 (um) metro foi capturada com uso de gancho especial e foi colocada em uma caixa de contenção. A serpente não apresentava ferimentos e foi solta em seu habitat natural, distante do perímetro urbano.

CASCAVEL

As cascavéis são perigosas com grande poder de peçonha e veneno potente, mas não são agressivas e fogem rapidamente quando percebem movimentos. A cascavel brasileira possui veneno neurotóxico, ou seja, que atua no sistema nervoso, fazendo com que a vítima tenha dificuldades de locomoção e respiração.

