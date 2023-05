Polícia Militar Ambiental de Cassilândia captura tamanduá-bandeira em residência depois de ele ter passeado à noite no centro cidade e o devolve ao seu habitat

Campo Grande (MS) – Moradores do centro da cidade telefonaram para os Policiais Militares Ambientais de Cassilândia, informando que um animal silvestre adulto da espécie Myrmecophaga tridactyla (Tamanduá-bandeira) transitava pelas ruas do centro da cidade ontem (6) às 21h00. Eles informavam que estavam preocupados com riscos de o animal ser atropelado, ou atacado por cães, bem como havia pessoas se aproximando demais do animal.

A PMA foi ao local, localizou o animal no quintal de uma residência e realizou a captura do tamanduá com uso de cambões e o colocou em uma caixa de contenção. O animal adulto, que não apresentava nenhum ferimento foi solto em seu habitat natural, em uma área de floresta distância da cidade.

Soltura do tamanduá.

