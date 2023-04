Policia Militar Ambiental de Dourados fiscaliza 17 embarcações e 63 pescadores e apreende redes de pesca e outros petrechos ilegais no rio Brilhante

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Dourados realizam fiscalização fluvial no Rio Brilhante em prevenção e repressão à pesca predatória e vistoriaram acampamentos, embarcações de pescadores e pessoas desenvolvendo pesca no barranco do rio Brilhante e também retiraram e apreenderam petrechos ilegais à pesca. A operação iniciada, desde a madrugada de ontem sexta-feira (21), já havia percorrido até hoje (22) às 8h00, o trecho do rio Brilhante, entre a ponte da BR 163, ao Porto Vilma.

Os Policiais fiscalizaram 17 embarcações, quatro acampamentos de pesca amadora, 63 pescadores amadores, incluídos os que pescavam no barranco do rio e todos estavam pescando legalmente com suas respectivas autorizações ambientais de pesca. Os pescadores foram orientados sobre a legislação ambiental de pesca em vigor. Além disso, foi encontrado um acampamento de controladores de javalis, sendo verificadas as licenças ambientais de controle, bem como a procedência das armas e não havia irregularidades.

PETRECHOS ILEGAIS

Durante os trabalhos, com embarcação conduzida em baixa velocidade para a visualização e retirada de petrechos ilegais armados no rio, que é fator preponderante para evitar a depredação dos cardumes, foram retiradas duas redes de pesca, duas cordas espinhéis contendo 20 anzóis cada uma, e 27 anzóis de galho do rio. Os infratores que armaram os petrechos ilegais não foram localizados e nem identificados.

Rede de pesca sendo retirada pelo Policial.

A PMA continua com a fiscalização no rio para evitar a pesca predatória, evitando que pescadores pratiquem pesca ilegalmente, pela presença das equipes e, ainda, que armem os petrechos ilegais, ou pelo menos, fazendo a retirada desse material sem que tenham prejudicado os cardumes.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – TELEFONE PMA – 67 – 99984-5013 (Campo Grande) – PMMS – (TENENTE CORONEL EDNILSON PAULINO QUEIROZ)