Polícia Militar apreende arma de fogo e munições em Miranda

Miranda (MS) – Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar apreendem arma de fogo utilizada para ameaçar vítima de violência doméstica.

Neste sábado (29/04), por volta das 16h30min, a equipe policial foi acionada por uma mulher de 22 anos informando que estava na residência de seu irmão, quando seu ex-cônjuge ligou ameaçando e exigindo que ela fosse embora para casa. Segundo a vítima, o casal estava separado a quatro meses, no entanto o homem de 34 anos se recusava sair da residência. A vítima relatou, ainda, que o autor ameaçava constantemente sua vida e de seus filhos com um revólver e que, por medo, em um determinado dia, ela conseguiu pegar a arma e escondê-la.

Perante o exposto, a equipe policial foi até a residência da vítima, que se propôs a entregar a arma, porém o autor não estava mais no local. O revólver calibre 32 e as vinte munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências.

Assessoria de Comunicação Social do 7º Batalhão de Polícia Militar.