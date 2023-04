Polícia Militar apreende arma de fogo e prende autores de porte ilegal em Três Lagoas

Três Lagoas – MS, no dia 26 de abril, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de uma arma de fogo no bairro Vila Alegre e prenderam um indivíduo de 29 anos, por porte ilegal de arma de fogo e um indivíduo de 18 anos, por comércio ilegal de arma de fogo.

Nesta quarta-feira, às 14h30, as equipes de Força Tática e GETAM do 2º Batalhão realizavam rondas ostensivas e preventivas em ação conjunta nos bairros Vila Piloto, Vila alegre, Quinta da Lagoa e adjacências no intuito de trazer a tranquilidade à população e coibir ilícitos, quando na rua Alba Cândida, visualizaram um veículo Toyota/Corolla, em que o condutor ao perceber a presença das viaturas, veio a acelerar o veículo bruscamente, demonstrando suspeição.

De imediato foi dada voz de abordagem ao veículo, que no primeiro momento não acatou a ordem emanada, continuando por alguns quarteirões antes de parar o veículo em que durante busca veicular foi localizado pelos policiais um revólver da marca Amadeu Rossi, de calibre .22, municiado com 7 (sete) munições e uma caixa de munição contendo 14 (quatorze) munições intactas.

Durante entrevista o passageiro, que já é conhecido no meio policial pela pratica dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto, receptação, entre outros disse que na presente data, veio a “negociar” a referida arma com o condutor, que estaria comprando o revolver por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ambos e realizado sua apresentação na Delegacia de Polícia juntamente com a arma apreendida.

