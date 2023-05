Polícia Militar apreende arma de fogo em Água Clara

Três Lagoas – MS, no dia 5 de maio, os policiais militares do 3º Pelotão da 2º Cia do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um indivíduo de 41 anos, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de três indivíduos por vias de fato.

Nesta sexta-feira, por volta das 9h06, uma guarnição de radiopatrulha do 3º Pelotão da 2ºCia do 2º Batalhão foram acionados através de ligação no 190 para deslocar em uma carvoaria onde estaria acontecendo uma ocorrência de vias de fato entre os trabalhadores em que um dos envolvidos se encontrava de posse de uma arma de fogo.

No local a guarnição entrou em contato com uma das partes que relatou ter chego na fazenda onde trabalha, quando os outros dois autores teriam chego para tirar satisfação de uma briga que teria acontecido na noite anterior na cidade de Água Clara, se iniciando a vias de fato entre ambas as partes e durante a confusão ele teria pego uma arma de fogo para se defender dos dois agressores, momento que ambos ao ver arma saíram correndo em direção a mata tomando rumo ignorado.

Durante a permanência dos policiais os dois indivíduos saíram da mata e confirmaram a versão apresentada, sendo então questionado sobre a arma de fogo relatada um quarto indivíduo se identificou como sendo proprietário da arma de fogo, tipo espingarda, declarando que no momento da ocorrência se encontrava trabalhando no campo e não viu nada.

Diante dos fatos as partes foram encaminhadas a Delegacia de Polícia, juntamente com a arma de fogo apreendida.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

