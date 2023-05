Polícia Militar apreende autor de furto e recupera veículo em Três Lagoas

Três lagoas – MS, no dia 22 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um adolescente infrator de 16 anos, logo após furtar uma motocicleta.

Nesta segunda-feira, por volta das 23h30, uma guarnição da Força Tática do 2º Batalhão após tomar conhecimento do furto de uma motocicleta Honda/Titan, de cor vermelha, iniciou diligências e quando na rua Diógenes Marques, no bairro Guanabara visualizou um indivíduo empurrando uma motocicleta com as características idênticas a furtada, momento em que o elemento ao perceber a aproximação dos policiais tentou empreender fuga, porém foi alcançado e abordado.

Durante a abordagem os militares constataram que o abordado possuía um mandado de busca e apreensão em seu desfavor, e que a moto que se encontrava em sua posse se tratava do veículo furtado poucas horas antes na rua Quinze de Junho, no bairro Santos Dumont, vindo a declarar ter praticado o furto juntamente com um comparsa, que não foi localizado.

Ante aos fatos o menor infrator foi encaminhado até a Delegacia de Polícia onde foi apresentado, juntamente com a motocicleta.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Facebook e Instagram

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737 ou 3919-3738.

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!