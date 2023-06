Polícia Militar apreende droga em Três Lagoas e prende dois indivíduos

Três Lagoas – MS, no dia 5 de junho, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram apreensão de drogas, a prisão de um indivíduo por portar droga, outro por descumprir medida restritiva judicial.

Nesta segunda-feira, por volta das 21h, uma guarnição da Força Tática durante rondas na avenida Clodoaldo Garcia, quando ao passar por um bar conhecido pela mercancia de entorpecentes avistaram vários indivíduos em movimentação que despertou suspeição, sendo então realizado a abordagem policial e durante a busca pessoal nos masculinos, foram localizadas 3 “paradinhas” de substancia análoga a crack (pesando 0,8 gramas) no bolso de um indivíduo de 19 anos.

Ao proceder busca no perímetro onde os abordados se encontravam os policiais vieram a localizar dois invólucros contendo 55 “paradinhas” de substancia análoga a crack pesando aproximadamente 15,2 gramas, semelhantes às localizadas anteriormente e 45 “paradinhas” de substância esbranquiçada análoga a cocaína pesando aproximadamente 15 gramas.

Durante consulta nos sistemas policiais constataram que uma das abordadas havia sido detida no mesmo local, pela pratica de tráfico de drogas há menos de 10 dias, tendo o alvará de soltura, porém a mesma possui medidas restritivas judiciais a serem cumpridas, sendo algumas delas proibição de frequentar determinados lugares, tais como casa de prostituição e locais que explorem jogos e vícios, etc, e recolhimento no período noturno e nos dias de folga entre outras.

Diante dos fatos foi realizado a condução dos dois na Delegacia de Polícia, onde foram apresentados juntamente com a droga apreendida.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

