Polícia Militar apreende drogas e prende autor de Tráfico de drogas em Três Lagoas

Três Lagoas – MS, no dia 20 de abril, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de mais de 18 quilos de maconha e a prisão de um indivíduo de 33 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

Nesta quinta-feira, por volta das 19h, uma guarnição da Força Tática do 2º Batalhão, durante rondas no residencial Jamel Ville II, quando na rua Said Abid avistou um indivíduo saindo de uma residência, com um volume grande na região da cintura e avistar os policiais demonstrou suspeição (nervosismo) e tentou retornar para dentro do imóvel, diante a suspeita o masculino foi abordado e durante busca pessoal foi localizado escondido em sua bermuda; 01 (um) tablete de substancia esverdeada análoga a maconha que posteriormente pesou aproximadamente 1 kg.

Durante entrevista o abordado confessou o tráfico de drogas, e que no momento da abordagem estaria realizar a entrega de 1kg de maconha para um comprador desconhecido na rua Yamaguti Kankit, relatando ainda utilizar a casa de onde havia saído apenas para esconder o entorpecente, onde durante buscas os policiais localizaram em um dos cômodos 21 tabletes de substancia esverdeada análoga a maconha (totalizando 22 tabletes grandes pesando aproximadamente 18,760 kg), e 27 porções menores da mesma substancia prontas para venda pesando aproximadamente 264 gramas, 01 balança de precisão, 01 faca com resquício da substancia apreendida, 01 tesoura, 01 rolo de papel filme e embalagens idênticas as usadas no embalo das porções menores.

Diante os fatos após receber voz de prisão foi realizado seu encaminhamento até a Delegacia de Polícia, onde foi apresentado juntamente com a droga apreendida.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

