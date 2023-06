Polícia Militar apreende maconha e prende autor em flagrante por tráfico de drogas em Coxim

Coxim (MS): A Polícia Militar apreendeu na noite de hoje (06/06), dois tabletes de maconha e prende autor de 57 anos em flagrante em Coxim.

A Guarnição da Força Tática realizava policiamento na Avenida Federal no Bairro Piracema, quando realizaram abordaram no veículo tipo van que fazia transporte de passageiros. Os militares realizaram busca no interior do veículo e localizaram embaixo do banco do suspeito, dois tabletes de maconha em uma bolsa, que totalizaram 1.900 Kg.

O Autor confessou que comprou a droga por R$ 1.500 em Campo Grande e venderia em Coxim.

Diante dos Fatos, o autor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia para as demais providências.

Assessoria de Comunicação Social -5º BPM