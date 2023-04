Polícia Militar apreende mais de trinta tabletes de maconha durante abordagem em Bataguassu

Bataguassu (MS) – Na manhã de domingo (23), a Equipe de Recobrimento da 7ª CIPM apreendeu mais de 30 tabletes de maconha e prendeu um traficante em flagrante, durante abordagem na região de Bataguassu.

Os policiais militares realizavam patrulhamento pela MS 395, próximo a entrada da cidade, quando visualizaram um veículo Renault Sandero de cor branca, sendo que o condutor ao perceber a viatura policial, tentou se evadir da abordagem, acelerando o veículo, porém não logrando êxito.

Ao ser indagado, o condutor de 36 anos não soube explicar o motivo da viagem, entrando em contradição por diversas vezes. Em buscas no veículo, foram encontrados 31 tabletes de maconha que estavam ocultos num compartimento do porta malas e também no tanque de combustível, que após pesado totalizou 17,7 kg.

O indivíduo disse que pegou o veículo carregado em Angélica/MS e que receberia R$ 4 mil para entregá-lo em Bataguassu.

Diante dos fatos ele foi preso e apresentado ao 1º DP para devidas providências.

Assescom 7ª CIPM