Polícia Militar apreende motocicleta e conduz jovem para a delegacia por direção perigosa em Angélica

Nova Andradina (MS) – O 8º Batalhão de Polícia Militar, “Guardião do Vale do Ivinhema” através da equipe de Radiopatrulha de Angélica apreendeu na tarde segunda-feira (08) uma motocicleta e identificou um jovem de 21 anos pela prática de direção perigosa em via pública.

A equipe policial realizava policiamento ostensivo na Avenida Rachid Neder quando visualizou uma motocicleta de cor vermelha com dois indivíduos (motorista e garupa), que acelerou a motocicleta tentando levantar para se equilibrar em apenas uma das rodas. Foi dada voz de abordagem através de sinais sonoros e luzes intermitentes, porém o condutor não obedeceu e iniciou uma fuga.

O condutor seguiu em alta velocidade até a Avenida Salvador Conconi e na tentativa de virar à direita na Rua Agide Terencianeo, perdeu o controle e derrubou a motocicleta, momento em que os autores iniciaram a fuga a pé tomando rumo ignorado.

Durante a confecção do boletim de ocorrência policial, o condutor se apresentou e assumiu que estava conduzindo a motocicleta, porém não disse quem seria o garupa. Diante dos fatos, foi registrada a ocorrência e realizado os procedimentos administrativos referentes ao Código de Trânsito Brasileiro.

Assessoria de Comunicação Social do 8º BPM

“O Guardião do Vale do Ivinhema”