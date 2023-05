Polícia Militar apreende motocicleta e conduz três menores para a delegacia por direção perigosa em Angélica

Nova Andradina (MS) – O 8º Batalhão de Polícia Militar, “Guardião do Vale do Ivinhema” através da equipe de Radiopatrulha de Angélica apreendeu na tarde terça-feira (16) duas motocicletas e conduziu para a delegacia, três jovens de 15 e 16 anos pela prática de direção perigosa em via pública.

A equipe policial realizava policiamento ostensivo quando foi acionada para comparecer na Avenida São João próximo ao Bairro Cerejo pois segundo um comunicante, havia duas motocicletas praticando manobras perigosas colocando em risco quem passava pelo local. Foi informado ainda que os condutores estariam sem capacete e uma das motocicletas não teria placa.

A equipe deslocou até o endereço e visualizou as duas motocicletas que vinham em alta velocidade sentido a viatura. Foi realizado o bloqueio policial através de luzes intermitentes e sinalizado para que os condutores parassem, sendo que somente uma motocicleta com dois ocupantes obedeceu.

Já a segunda motocicleta em que o condutor estava sem capacete desobedeceu a ordem de parada e não reduziu a velocidade, vindo a se chocar com o ferro de proteção frontal da viatura policial ocorrendo a queda da moto.

Foi realizada a abordagem, momento em que os policiais militares descobriram que se tratavam de menores de idade, sendo feito contato com o Conselho Tutelar e familiares para acompanhar o registro da ocorrência policial. Em vistoria nas motos foi possível constatar que não uma delas não possuía placa e nem farol, tendo ainda um suporte de ferro atrás utilizado para ajudar empinar.

Ao consultar a motocicleta Honda/CG 125 ano 1988 de cor preta foi constatado que ela não possuía registro de placa e nem Renavam, possivelmente sucata de leilão. Já a motocicleta Honda/CG 125 TITAN de cor cinzafoi liberada após apresentação de condutor habilitado. Diante dos fatos, foi registrada a ocorrência e realizado os procedimentos administrativos referentes ao Código de Trânsito Brasileiro.

Assessoria de Comunicação Social do 8º BPM

“O Guardião do Vale do Ivinhema”