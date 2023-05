Polícia Militar apreende som e conduz duas pessoas para a delegacia por perturbação do sossego em Nova Andradina

Nova Andradina (MS) – O 8° Batalhão de Polícia Militar “O Guardião do Vale do Ivinhema” conduziu para a delegacia na noite de domingo (30) uma mulher de 34 anos e um jovem de 18 anos após inúmeras reclamações de perturbação do sossego na Rua Santo Antônio no centro da cidade.

A equipe de Radiopatrulha foi acionada via central 190 para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, onde segundo uma comunicante o som estaria muito alto incomodando os moradores.

De imediato a equipe policial deslocou até o local e pode constatar que um aparelho de som marca Amvox estava ligado em alto volume de modo que era possível ouvir a música da rua.

Em contato com o solicitante, o mesmo manifestou interesse de representar contra os autores, e informou que era um problema recorrente com os vizinhos a perturbação do sossego. Diante dos fatos, os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência juntamente com o aparelho de som.

Assessoria de comunicação Social do 8º BPM

“O Guardião do Vale do Ivinhema”