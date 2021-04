BATAGUASSU-MS (Correspondente) – A Polícia Militar apreendeu na madrugada desta quarta-feira (7) um veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. Os policiais realizavam rondas pela Rua São José, quando se depararam com um veículo Fiat Uno de cor azul aparentando peso excessivo. Foi realizado a abordagem e constatado que o carro era ocupado por duas pessoas, sendo um homem e uma mulher. Ao serem questionados, eles logo confessaram que estavam vindo da cidade de Dourados/MS e que o interior do veículo estava carregado com cigarros do Paraguai. Durante a vistoria, foi contabilizado um total de 500 pacotes que seriam revendidos em Presidente Epitácio/SP. Diante dos fatos, o homem e a mulher receberam voz de prisão pelo crime de Contrabando e foram conduzidos até a Polícia Federal em Três Lagoas onde foi lavrado o flagrante pela Autoridade Policial.