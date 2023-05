Polícia Militar apreende veículo carregado com cigarros contrabandeados em Anaurilândia

Anaurilândia (MS) – Na tarde de sábado (06), policiais militares em Anaurilândia apreenderam um veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

A Equipe PM foi acionada a deslocar até uma estrada vicinal do Município, onde teria um veículo imobilizado na via, com indícios de sinistro de trânsito. Os policiais rapidamente se deslocaram até o local, onde se depararam com o veículo Toyota Corolla, com diversos danos.

Durante vistoria no carro, foi constatado que estava abarrotado de pacotes de cigarros, oriundos do Paraguai. O condutor não foi localizado.

Diante dos fatos, o veículo foi removido e posteriormente será apresentado à Receita Federal do Brasil.

Assescom 7ª CIPM