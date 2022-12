A Polícia Militar atende ocorrência de tentativa de homicídio em Ivinhema. A Equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo em um Posto de combustível no Bairro Guiraí em Ivinhema. No local os policiais militares fizeram contato com as testemunhas e vítima, que informaram que o autor dos fatos era um homem de 46 anos de idade, e que estava em uma caminhonete Toyota/Hilux, de cor prata, e que após os disparos com uma arma de fogo do tipo pistola calibre 9 mm, fugiu do local.

A vítima um jovem de 28 anos relatou ao Policiais que estava em seu veículo VW Golf, quando foi perseguido pelo autor que estava em uma caminhonete e no pátio do posto de combustível, o autor efetuou vários disparos com a arma de fogo em sua direção da vítima, vindo a atingir a parte traseira do VW Golf.

No local os policiais localizaram e contaram oito cápsulas de munição, espalhadas pelo chão. Aos policiais a vítima disse que conhece o autor da tentativa de homicídio, e que havia uma desavença entre ele e o autor de data anterior.

A vítima afirmou ainda, que o autor o perseguiu por algumas ruas da cidade até chegar ao pátio do posto de combustível, ocasião que de dentro da caminhoneta, o autor efetuou os disparos em sua direção à vítima, sendo que nenhum dos projeteis o atingiram, em virtude dele ter conseguido pular para o banco do passageiro do veículo.

Os disparos efetuados pelo autor atingiram os vidros de um outro veículo VW/Saveiro de placas de Ivinhema/MS, que encontrava estacionado no pátio do Posto de combustível.

Diante os fatos e de posse das informações sobre o possível autor, os policiais fizeram várias diligências, porém não lograram êxito em prender o autor da tentativa de homicídio, assim, foi confeccionado um boletim de ocorrência policial relatando os fatos e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, para as demais providências legais.