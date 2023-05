POLÍCIA MILITAR ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE POLICIAMENTO RURAL REALIZA VISITA AO INSTITUTO NOVO OLHAR EM CORUMBÁ

Corumbá (MS) – Na tarde dessa quarta-feira (17/05), o Coordenador de Policiamento Rural Coronel QOPM Gilberto Gilmar de Santana, durante a visita técnica ao 6º Batalhão de Polícia Militar em Corumbá realizou visita ao Instituto Novo Olhar.

Durante a visita, foi apresentado o que o Instituto oferece para promover o desenvolvimento de crianças e jovens.

Atualmente atende 150 crianças e jovens de várias idades, algumas portadoras de necessidades especiais, oferecendo aulas de reforço escolar em português e matemática, atividades esportivas como judô, Jiu-Jitsu, natação e canoagem.

Além disso, proporciona oportunidades de formação em programação em dispositivos móveis, programação em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul em Corumbá e programação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no Campus de Corumbá.

As aulas de música na banda da instituição, juntamente com a prática de instrumentos de corda como violão e violoncelo, também enriquecem a experiência educacional das crianças.

Essas atividades vão além do ensino acadêmico, pois promovem valores importantes como disciplina e civismo. Elas fornecem uma opção de vida em sociedade para crianças em situação de vulnerabilidade social, capacitando-as com habilidades práticas, valores éticos e a chance de se envolverem em atividades positivas.

Além disso, é digno de reconhecimento o envolvimento do Exército Brasileiro, e da Marinha do Brasil que com suas bandas de música realiza tocatas em conjunto com a banda, proporcionando recitais primorosos.

Essas apresentações não só trazem entretenimento e cultura para a comunidade, mas também fortalecem os laços entre as instituições e reforçam o apoio mútuo na promoção de um ambiente saudável e enriquecedor.

Iniciativas como essa são essenciais para construir uma sociedade mais inclusiva, educada e resiliente. É importante valorizar e apoiar projetos que visam o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social.

