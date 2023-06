Polícia Militar através dos projetos sociais, participa do desfile cívico de aniversário de 35 anos de Sonora

Coxim (MS): A Polícia Militar participou na tarde de hoje (03/06), do Desfile Cívico em comemoração aos 35 anos de Sonora com alunos do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) e Patrulha Mirim.

Com a presença do Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel James Magno Morais Silveira, do Comandante do 2º Pelotão PM de Sonora, Capitão Rodrigo Lima Yoshimura e diversas autoridades, a solenidade começou logo pela tarde com o desfile das Escolas, instituições, Projetos Sociais e demais instituições de forma a comemorar o aniversário a emancipação política do município.

A tarde pela Polícia Militar desfilaram os instrutores do PROERD (Programa Educacional de Resistências às Drogas e á Violência) que atende cerca de 300 crianças do 5º ano, o Patrulha Mirim que atende 60 crianças, bem como os Policiais Militares que tem a missão de oferecer segurança e tranquilidade através do policiamento ostensivo e preventivo, proporcionando sensação de segurança à população sonorense.

Também teve pela manhã a recepção da Senadora Teresa Cristina, presidente da Assembleia Legislativa de MS, Deputado Gerson Claro e demais autoridades.

O Tenente-coronel Magno parabenizou os sonorenses pelos seus 35 anos. “Parabéns Sonora, cidade de um povo ordeiro e trabalhador, frisou o comandante.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM