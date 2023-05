Polícia Militar capacita mais de 1700 profissionais de educação com com os protocolos de emergência nas instituições e escolas de Coxim e Cidades da Região Norte de MS

Coxim (MS): A Polícia Militar finalizou na tarde de ontem (17/05), as palestras de capacitação do protocolo de emergência aos profissionais de educação das instituições e escolas de Coxim e Região Norte de Mato Grosso do Sul.

A capacitação aos profissionais de educação das instituições e escolas teve o objetivo de capacitar educadores sobre como agir em situações de emergência, traçando rotas de fuga e estratégias para garantir a segurança dos alunos. Ao todo foram capacitados 1.728 (mil, setecentos e vinte oito) profissionais do Instituto e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Escolas Particulares, Estaduais e Municipais, inclusive as unidades escolares da Zona Rural.

Durante a formação, foram discutidos aspectos estruturais das unidades escolares, como muros e saídas de emergência, além de medidas como a intensificação das rondas de patrulhamento da Polícia Militar e sistema de videomonitoramento da rede escolar.

O comandante do 5° BPM, Tenente-coronel PM James Magno Morais Silveira falou que as palestras foi de fundamental importância, pois pode treiná-los como agir em situações de emergência e conscientizar sobre a importância da segurança escolar do município. “Conseguimos em pouco tempo capacitar todos”, reforçou o comandante.

O plano de emergência apresentado pela Polícia Militar nas cidades é baseado em um modelo já executado nos Estados Unidos, que será adaptado para o ambiente estadual. Com a implementação a comunidade escolar fica prevenida para agir em situações de emergência e que a segurança nas unidades escolares seja ampliada.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM