Polícia Militar captura homem evadido do regime semiaberto no Jardim Flórida Dois

Policiais militares do 3º batalhão de Polícia Militar de Dourados realizaram a captura de um homem de 34 anos de idade na rua Allan Kardec, no bairro Jardim Flórida Dois, via urbana desta cidade, na tarde desta quinta-feira (06/04).

A Força Tática durante rondas no bairro Jardim Flórida Dois, realizou a abordagem de um indivíduo. Durante checagem no sistema policial, constataram que ele estava com evasão do regime semiaberto.

O homem foi detido e entregue à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário em Dourados.

Assessoria de Comunicação Social 3º Batalhão de Polícia Militar

