Polícia Militar: Cassilândia registra queda de 73% nos crimes de furto no município.

Cassilândia (MS) – O 13º Batalhão de Polícia Militar, unidade integrante do Comando de Policiamento de Área 2, nessa quinta-feira (04), apresentou os dados relativos aos crimes de furto, que ocorreram no mês de abril de 2023 em Cassilândia, comparado com o mesmo período do ano passado, em 2022, registrando uma queda considerável nos crimes contra o patrimônio no município. Veja mais informações!

De acordo com dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Operacional (Plataforma SIGO), os índices de furto, quando ocorre a subtração de algo alheio sem usar de violência, diminuíram consideravelmente. No mesmo período não houve registros de crime de roubo, quando a subtração se dá por meio de violência ou grave ameaça.

Os furtos registrados somaram 7 no total do mês de abril, o que equivale a um índice de redução de 73%, aproximadamente, em relação ao quantitativo do mês de abril do ano de 2022, quando houve 26 furtos. Comparado com o mês anterior, março de 2023, que apresentou 36 furtos, a redução foi de 80%, aproximadamente.

Este resultado da redução dos índices criminais se deve a integração existente entre as Forças de Segurança Públicas locais, Polícia Militar e Polícia Civil, contando sempre com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário nas ações realizadas para prevenir e reprimir a prática de crimes.

“Costumo dizer que a engrenagem do sistema público tem que rodar bem, tem que funcionar, em perfeita sintonia entre todos os órgãos envolvidos, para que possamos conseguir os melhores resultados que buscam o estabelecimento da ordem e da paz social para a nossa população, que tanto necessita. A palavra chave é integração! Reuniões e diálogos são imprescindíveis para o planejamento de ações. Aproveito para parabenizar a nossa tropa do 13° BPM, em especial o efetivo da Unidade de Cassilândia pela dedicação, empenho e responsabilidade pelos resultados alcançados, através das abordagens, prisões e apreensões realizadas. Parabenizo também, na pessoa do Dr. Lúcio Fátima da Silva Barros, Delegado Regional, todos os integrantes da Polícia Civil que realizam a atividade de investigação criminal no município.” Comentou o Comandante do 13° BPM – Tenente Coronel Paulo Ribeiro dos Santos.

Visando coibir a prática de crimes contra o patrimônio no município de Cassilândia várias ações de abordagens e reforço no policiamento tem sido realizado com a Força Tática, Efetivo da operação Hórus e serviço de Inteligência da Polícia Militar. Com a saída parcial dos policiais militares da guarda externa do Estabelecimento Penal, estamos intensificando ainda mais o policiamento ostensivo em locais com maior incidência de crimes, em locais vulneráveis como os acessos à cidade e locais de prática de crimes apontados pelos cidadãos. Deste modo, continuaremos de forma estratégica reforçando o policiamento na região, para continuar proporcionando um ambiente mais seguro para a população de Cassilândia e região.