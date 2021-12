Na manhã de quinta-feira (23), foram publicadas no Diário Oficial do Estado diversas promoções de Policiais e Bombeiros Militares. O ato foi assinado pelo Governador Reinaldo Azambuja e tem efeito a partir de 25 de dezembro de 2021.

As promoções representam um importante passo na vida funcional dos policiais, pois garantem o fluxo regular na carreira, aumentando o comprometimento com trabalho e a motivação, por meio do reconhecimento profissional.

Entre os promovidos está a Coronel QOS-1 Joelma Rogado Ribeiro Sobrinho, que é a segunda mulher na história da PMMS a ascender ao último Posto. A Oficial é do quadro de Saúde da PMMS e trabalha na Policlínica da Polícia Militar como Dentista.

Além da Coronel QOS Joelma, também foi promovido ao Posto de Coronel o Tenente-Coronel QOPM Marco Antônio Arguelho da Silva, que é o Diretor da DGPL – Diretoria de Gestão de Patrimônio e Logística da PMMS.

Além dos Oficiais, dezenas de Praças foram agraciados pela Promoção, ascendendo às graduações de Subtenentes, Primeiros e Segundos-Sargentos, tanto pelo critério de Antiguidade quanto Merecimento.

O Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM Marcos Paulo Gimenez, externa congratulações a todos os militares promovidos, agradecendo pela dedicação e profissionalismo demonstrado ao logo da carreira.

Acompanhe a relação de promovidos no endereço eletrônico:

https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10716_23_12_2021