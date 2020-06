A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informa que um Policial Militar lotado no Batalhão de Trânsito testou positivo para COVID-19, após ter contato com um familiar que também teve resultado positivo para a doença.

O policial passa bem e encontra-se em isolamento domiciliar, seguindo todas as orientações médicas. Os demais militares da Unidade serão testados e as instalações passaram pelos procedimentos de desinfecção e limpeza, conforme protocolo adotado pela PMMS, para evitar a disseminação do vírus.

A Polícia Militar ressalta que os índices de contaminação dentro da instituição são baixos, devido às medidas profiláticas adotadas logo no início da pandemia, com a distribuição de Equipamentos de Proteção Individuais – EPIs, mudanças nos regimes de escalas, suspensão de formaturas, instruções e reuniões presenciais. As plataformas on-line, utilizadas tanto nas aulas dos cursos de formação, como para tramitação documental, também integram o conjunto de medidas adotadas no combate à COVID-19.