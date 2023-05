Polícia Militar de Água Clara participa de Palestras na Escolas Rurais

Água Clara – MS, no dia 5 de maio, os policiais militares do 3º Pelotão da 2º Cia do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram palestras na área rural de Água Clara.

Nesta sexta-feira, os policiais militares lotados no 3º Pelotão (Água Clara) do 2º Batalhão, realizaram palestras na Escola Municipal de Educação do Campo Eva Freitas Mathias, localizada no Distrito de São Domingos, área rural do município de Água Clara, tendo como tema “bullying nas escolas”.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

