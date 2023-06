Polícia Militar de Amambai apreende 3,2 toneladas de maconha durante Operação Hórus

3ª CIPM Amambai (MS) – Na manhã desta terça-feira (06), uma equipe da Polícia Militar de Amambai empenhada na Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, apreendeu 3,2 toneladas de maconha.

A maconha foi localizada no interior de uma GM S10 e de uma Toyota SW4, acondicionada em fardos e tabletes. Um Fiat Uno e uma moto de origem estrangeira foram apreendidos por serem usados por batedores dos veículos que estavam carregados. Dois homens foram presos e outros dois conseguiram fugir em meio a mata. Os policiais ainda constataram que a GM S10 estava com queixa de roubo e furto no estado do Paraná e que a Carteira Nacional de Habilitação de um dos presos era falsificada.

As prisões e apreensões ocorreram durante bloqueio realizado numa estrada vicinal de acesso à rodovia MS 156, que liga Amambai a Tacuru. Um dos presos, condutor da SW4, afirmou ter pegado o veículo carregado com o entorpecente na cidade de Coronel Sapucaia e que levaria até a MS 156, onde outro condutor assumiria a direção.

Ao final, os presos, os veículos apreendidos e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai para as providências judiciais.

ASSECOM – 3ª CIPM