Polícia Militar de Antônio João prende autor de perturbação do sossego, ameaça, resistência e desobediência

Antônio João (MS) – O fato ocorreu no início da madrugada deste sábado (27/05), quando Policiais Militares do município de Antônio João/4º BPM receberam uma denúncia de que havia um veículo VW/Saveiro, de cor prata, com placas de Dourados – MS, com som extremamente alto o qual impedia a comunicante e seus familiares de dormirem. A comunicante disse, também, que seus vizinhos são idosos e que aquela situação estava importunando toda a vizinhança.

Durante o deslocamento ao local citado pela comunicante, os policiais receberam uma nova ligação via telefone funcional, onde um homem não identificado pediu para que a Polícia Militar acabasse com o barulho do som alto.

No local, os policiais notaram que os indivíduos que estavam causando transtornos, ao perceberem a presença da Polícia Militar, correram em direção ao VW/Saveiro e desligaram o som.

Os policiais, então, solicitaram que os indivíduos colocassem as mãos na cabeça para a revista pessoal, situação esta prevista no Procedimento Operacional Padrão da Polícia Militar, sendo que três indivíduos cumpriram a ordem. No entanto, o proprietário do veículo, o qual estava visivelmente embriagado, não obedeceu às ordens emanadas pelas autoridades.

Foi solicitado novamente que colocasse as mãos na cabeça, momento em que os policiais explicaram que o procedimento era normal e que a intenção era a de preservar a integridade física de todos os envolvidos, inclusive da equipe policial.

O autor, então, mais uma vez não obedeceu às ordens e alegou que a equipe policial estava cometendo abuso de autoridade e que iria denunciá-los à corregedoria. Alegou, ainda, que não havia som no veículo e que os policiais estavam enganados, pois, de acordo com o mesmo, o som que estavam ouvindo vinha de uma caixa de som que estava dentro da residência e que não estaria em alto volume.

Como o autor não parava de discutir e, tampouco de atacar a equipe policial com palavras de baixo calão e xingamentos, os policiais deram voz de prisão ao mesmo por desobediência.

Durante a prisão, o autor (20) começou a ameaçar aos policiais, dizendo: “vocês não sabem com quem estão mexendo eu vou acabar com vocês, sou influente na cidade e vão ver o que vai acontecer!”

Após ter sido colocado no compartimento de presos da viatura, os policiais pediram ao autor a chave do veículo VW/Saveiro para que pudessem encaminhar à delegacia pelo crime de perturbação do sossego, no entanto, o autor se recusou a entregar.

Diante do fato, os policiais optaram por encaminhar apenas a aparelhagem de som, pois não havia serviço de guincho disponível naquele momento.

Durante os procedimentos policiais no local, o proprietário da residência, um jovem de 23 anos de idade, o qual utiliza tornozeleira eletrônica, começou a insultar os policiais com palavras de baixo calão e disse: “Vocês não conhecem o meu pai ele é influente na cidade vão ver o que vai acontecer, não perdem por esperar!”

Diante dos insultos proferidos, o mesmo também recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Antônio João, juntamente com o proprietário do veículo e a aparelhagem de som para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.

Assessoria de Comunicação do 4º BPM/CPA 1

“Guardião da Cidadania Fronteiriça”