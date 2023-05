Polícia Militar de Bonito finaliza o ciclo de apresentação dos protocolos de segurança escolar

Nos dias 02 e 03 de maio deste ano, na Câmara Municipal Tetê Farias, por intermédio do Comandante da 1ªCIPM de Bonito, Major Evandro Pereira Freire Ferraz, iniciou-se o segundo ciclo aos trabalhos referente da apresentação dos protocolos de segurança escolar elaborado pelos especialistas da PMMS, voltados aos servidores da comunidade escolar, principalmente aos diretores e professores.

Na ocasião o tema foi explanado pelo Capitão Francisco Solano Espíndola, agora aos servidores estaduais, envolvidos da rede particular de ensino e projetos sociais, trazendo à tona as questões doutrinárias, históricas e adequações necessárias que devem ser tomadas pelo profissional da área de educação quando porventura ocorrer eventos com indivíduo potencialmente perigoso que vai contra a vida das pessoas daquela unidade de ensino, chamado de atirador ativo, pessoa esta que possui características de personalidade suicida, até a chegada da polícia militar.

O protocolo de segurança escolar foi repassado exaustivamente, massificando o tema aos presentes, orientando os passos que se devem seguir, conforme a necessidade. Também foram discutidas as ações necessárias que se deve proceder quando da chegada da polícia militar e demais orientações que devem proceder de forma a subsidiá-los, além da prevenção que foi pautado, como sanando as dúvidas de ação de cada personagem nesses eventos, com intuito de salvar o máximo de vidas.

Nesta ação ao todo cerca de 350 profissionais da área de educação e afins participaram do evento que se inteiraram do protocolo de segurança escolar que foi de grande valia pra essas comunidades do município.

