Polícia Militar de Corumbá prende autor de roubo

Corumbá MS, nesta manhã, em rondas pela rua Edu Rocha a equipe policial foi acionada por uma mulher (33) que informou que ao sair para trabalhar, por volta das 06h30min, seu irmão (21) acompanhado de sua amásia (29) foram até a sua residência, e de posse de uma faca ameaçou seu filho (14), entrou na casa e subtraiu uma caixa de som.

Juntamente com vitima, a equipe da PM saiu em rondas com intuiro de localizar os autores, sendo que na rua Diamatino, no bairro Maria Leite, lograram êxito em localizá-los. Na abordagem foi encontrada uma faca na cintura do autor.

O casal foi encaminhado para a Delegacia para as devidas providências.