Polícia Militar de Costa Rica prende autor que alvejou sobrinho na cabeça e apreende arma de fogo

Costa Rica (MS): A Polícia Militar de Costa Rica foi informada nesta madrugada, por volta de 02h, que uma criança de 07 anos deu entrada no pronto socorro da Fundação Hospitalar com um ferimento na região do crânio, provavelmente por disparo de arma de fogo.

Familiares da criança informaram que o autor dos fatos, um homem de 21 anos, sempre anda armado e que, ao chegar na residência com lanche e refrigerante, foi tirar a arma da cintura quando ocorreu um disparo, vindo a atingir o menor, que é sobrinho do autor. Imediatamente os familiares encaminharam a criança até o hospital.

Os militares deslocaram até o local dos fatos, deram voz de prisão ao autor e encontraram a arma de fogo, uma pistola calibre 380, com um carregador e seis munições intactas. A equipe de perícia compareceu no local e recolheu uma munição deflagrada.

O autor foi encaminhado para delegacia de polícia, juntamente com a arma de fogo, para providências. A vítima foi encaminhada para hospital do município de Campo Grande em estado grave.