Polícia Militar de Ivinhema conduz jovem para a delegacia por prática de direção perigosa

Nova Andradina (MS) – O 8º Batalhão de Nova Andradina, através da equipe Radiopatrulha de Ivinhema conduziu para a delegacia na noite de domingo (11), um jovem de 18 anos pela prática de direção perigosa em via pública.

A equipe policial realizava o policiamento ostensivo e preventivo pelo centro da cidade quando por volta das 22 horas visualizou um veículo Golf prata que seguia pela na avenida Brasil em alta velocidade. Os policiais militares desembarcam da viatura e tentaram fazer a abordagem, sendo que neste momento o condutor jogou o veículo sobre a equipe policial e empreendeu fuga.

Foi realizado o acompanhamento tático, onde por diversas vezes o condutor do veículo Golf seguiu em alta velocidade adentrando a contramão de direção e desrespeitando todas as placas de sinalização, colocando em risco os pedestres e os veículos que circulavam pelas vias.

Durante a fuga, o condutor realizou arrancadas bruscas, frenagens com deslizamento e arrastamento de pneus pelo trajeto. O acompanhamento foi feito com os meios visuais e sonoros da viatura ligados e a todo momento era dado a ordem de parada. Só foi possível abordar o condutor na Rodovia MS-141, nas proximidades do bairro Solar do Vale.

Foi realizada a consulta do condutor e do veículo no sistema policial, sendo constatado que o mesmo estava com o licenciamento vencido. Foi oferecido a realização do teste do etilometro ao condutor, uma vez que ele se recusou. Diante dos fatos, foram adotados os procedimentos administrativos de trânsito, registrado a ocorrência policial e apresentado o autor e o veículo na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

