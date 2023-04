Força Tática recupera veículo furtado.

Na cidade de Japorã/MS, distante 467Km da Capital Morena, durante patrulhamento ostensivo tático, uma equipe da Força Tática do 12ºBPM de Naviraí/MS, logrou êxito em recuperar uma camionete Toyota Hillux que havia sido furtada no Estado do Paraná.

O veículo foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis.