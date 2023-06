Polícia Militar de Nova Itamarati/4ºBPM, aliada à soma de esforços de outros órgãos de Segurança Pública, resgatam criança de dois anos desaparecida em milharal

Ponta Porã (MS) – Na tarde deste sábado (10/06), Policiais Militares do Distrito de Nova Itamarati foram acionados via telefone de emergência e, de acordo com a comunicante, a mesma relatou que o filho de uma amiga havia desaparecido em meio à plantação de milho, próximo a residência, e precisava do apoio da equipe de Polícia Militar do Distrito para que auxiliassem nas buscas e salvamento da criança de apenas 02 (dois) anos de idade.

De imediato e de posse das informações repassadas sobre a localização da residência, a equipe de serviço deslocou até o local e, em contato com a genitora da criança, foram informados que por volta das 15h00min sentiram falta da criança e, a partir daquele momento, vizinhos e familiares iniciaram as buscas nas imediações da residência, porém sem sucesso.

Que devido ao tempo decorrido desde o desaparecimento da criança até o momento do acionamento dos policiais, aliado ao fato de haver uma grande área de milho plantada nas imediações da residência, o anoitecer que se aproximava, juntamente com a escuridão que dificultaria as buscas e, ainda, a pequena quantidade de pessoas, aproximadamente 05 (cinco) no momento da chegada da equipe policial ao local, por volta das 17h10min a equipe informou e solicitou apoio aos policiais da sede do 4º BPM para o auxílio das buscas.

Que, devido à gravidade da situação, por volta das 17h30min, juntamente com a equipe da Sede do 4º BPM, tomando conhecimento do fato, chegou ao local uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e, logo em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Canil do Corpo de Bombeiros Militar e SAMU se aliaram aos esforços para a localização da criança e, após a junção incansável de esforços de todas as equipes presentes na operação de buscas e salvamento, por volta das 19h30min as equipes obtiveram êxito na localização da criança, que encontrava-se dormindo em meio à plantação de milho, há aproximadamente uns 350 metros dos fundos da residência.

Que, durante as buscas, devido ao estado de choque emocional, a mãe da criança precisou ser socorrida ao Hospital Regional de Ponta Porã. A criança (02 anos de idade) e o pai também foram encaminhados ao Hospital Regional logo em seguida, onde receberam os primeiros socorros e a criança passa bem.

Assessoria de Comunicação do 4º BPM/CPA 1

“Guardião da Cidadania Fronteiriça”