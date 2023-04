Polícia Militar de Rio Negro prende condutor por receptação de veículo furtado em Campo Grande e Embriaguez ao Volante.

Rio Negro (MS) – Neste sábado, 15 de abril, por volta das 23h45, a equipe policial realizava policiamento ostensivo preventivo no centro da cidade quando recebeu uma denúncia de que um veículo Blazer de cor preta estaria realizando manobras perigosas na Avenida Brasil, incluindo o famoso “cavalo de pau”.

De imediato, a equipe deslocou-se até o local e localizou o veículo próximo à padaria Pão da Vida. Logo em seguida, o condutor de 28 anos adentrou no veículo e saiu. As guarnições, com o apoio do Policial Civil de plantão, realizaram a abordagem e solicitaram que o condutor saísse do veículo. Foi verificado que o mesmo exalava forte odor etílico e apresentava andar cambaleante, fala pastosa, arrogante e exaltado.

O autor recebeu voz de prisão e, ao checar o veículo, foi constatado que o mesmo possuía registro de furto na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. O autor foi colocado no banco de trás da viatura sem o uso de algemas e conduzido até a delegacia, onde foi entregue sem lesão corporal.

Foi elaborado o boletim de ocorrência e encaminhado à delegacia, juntamente com o veículo e termo de constatação de embriaguez, para conhecimento e providências cabíveis. A equipe policial agiu de forma rápida e eficaz, cumprindo seu papel na prevenção de crimes e garantindo a segurança da população.